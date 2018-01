CO2-compensatie standaard in reispakket

Omdat het aantal vrijwillige keuzes volgens de ANVR te weinig is om verschil te maken, gaan een aantal aangesloten reisorganisaties CO2-compensatie standaard in het reispakket opnemen. Die vergoeding kost reisorganisaties ongeveer 5 euro per klant en wordt uit de winst gehaald.

’Adviezen over milieubewuste keuzes’

,,Reisorganisaties zijn al jaren bezig met verduurzamen. Naast de vergoeding helpen touroperators hun reizigers ook met adviezen over milieubewuste keuzes'', aldus een woordvoerster van ANVR. Volgens haar is de eerste stap neutraliseren, maar wil de branche uiteindelijk CO2 actief helpen terugdringen.

Het compensatiegeld gaat naar een Zwitserse milieuorganisatie, de South Pole Group. Die voert diverse projecten uit om CO2-uitstoot te verminderen. Een voorbeeld is het ontwikkelen van energiezuinige kooktoestellen in Ghana, die 25 procent minder houtskool gebruiken.