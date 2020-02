Dode in woning Bodegraven: politie doet arrestatie

Meer informatie over het slachtoffer of de verdachte kan de politie nog niet geven.

Wat er precies is gebeurd in het huis op de Koninginneweg, is niet duidelijk. De politie heeft de arrestatie verricht ’op basis van de omstandigheden in de woning’.

„Wij doen op dit moment onderzoek naar de toedracht en de betrokkenheid van de aangehouden persoon”, laat de politie weten.