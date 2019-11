Vijftien tolken voor dierextremisten Boxtel

Ⓒ Venema Media

DEN BOSCH - De strafzaak woensdag bij de rechtbank in Den Bosch over de bezetting van een varkensboerderij in Boxtel trekt veel belangstelling. Er zijn veel sympathisanten van de verdachten naar Den Bosch gekomen om de zitting bij te wonen. De rechtbank heeft een extra zaal geopend met een videoscherm.