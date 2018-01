Pizzabakker gaat niet knock-out

Pizzeria Casanova is een begrip in Rijswijk en ver daarbuiten. Artiesten die optreden in de naastgelegen Rijswijkse Schouwburg, prikken er regelmatig een vorkje. Dat de uitspanning moet wijken voor een groenstrook noemen veel klanten ’te gek voor woorden’. ’Leo blijft natuurlijk. Lijkt me duidelijk. Stamresto’, schrijft acteur Huub Stapel. Ook cabaretier Van ’t Hek vraagt zich af waarom Fasani weg moet: ’Leukste en lekkerste restaurant van Rijswijk! Doe normaal’.

Hoewel een meerderheid van de gemeenteraad bepaalde dat de naastgelegen villa’s van het nodige groen voorzien moeten worden, laten diezelfde bewoners weten juist blij te zijn met de ondernemer. „Hij heeft niet alleen heerlijke pizza’s, maar houdt ook een oogje in het zeil. Fijn die sociale controle”, aldus een bewoner van het villaparkje.

Oppositiepartijen in Rijswijk noemen Casanova een begrip en vinden dat kleinschalige horecabedrijven juist nu gekoesterd moeten worden. „Het gaat economisch beter, er komen veel nieuwe inwoners bij en ook na de renovatie van het oude stadhuis is de pizzeria een welkome toevoeging in het gebied”, zegt raadslid Ed Braam (Beter voor Rijswijk). De fractie stelt voor om Casanova nieuwbouw te laten plegen op de plek waar Shell een Bed en Breakfast had gepland. „Nu Shell uit Rijswijk vertrekt moet het mogelijk zijn de pizzeria hier in te passen. Het zou een culinaire vergissing zijn dit populaire restaurantje in Rijswijk de nek om te draaien.”

Voorbeeld

De VVD-fractie is het daar niet mee eens: „Dit is geen goed voorbeeld voor andere ondernemers die zich wel aan afspraken met de gemeente houden”, aldus de fractie, die in schriftelijke vragen spreekt van ’oneerlijke concurrentie en marktverstoring’. Ook de politieke beweging WIJ vindt dat de ondernemer zich aan de afspraken uit 2013 moet houden. „Hij heeft vijf jaar de tijd gehad om uit te kijken naar een andere locatie”, zegt partijleider Björn Lugthart.

De oud-bokser geeft zich nog niet gewonnen. „In het verleden hebben wethouders hier gratis zitten eten en is mij telkens beloofd dat het wel goed zou komen. Dus ik ga door.” Volgens Fasani’s advocaat Richard Plug heeft de gemeente boter op het hoofd. „Ze hebben de situatie zelf laten ontstaan en hadden eerder op moeten treden.”

De gemeente wilde gisteren niet vooruitlopen op de heikele kwestie die vandaag wordt besproken in het college. De huur die Fasani had overgemaakt is inmiddels teruggestort.