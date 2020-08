Opnieuw onweer, maar niet overal: dít doet het weer

Onder meer boven de stad Groningen is het flink tekeer gegaan, maar ook in de kop van Noord-Holland en in Friesland zijn ’s ochtends aardig wat ontladingen te zien op de onweerradars van verschillende weerbureaus.

Tekst loopt verder onder tweet.

Die onweersbuien trekken, heel langzaam, in noordwestelijke richting het land uit. Slecht nieuws voor veel Randstadbewoners; daar wachten vele Nederlanders al dagen op onweersbuien, maar de hoopvolle blikken naar de lucht werden niet beantwoord. Buienradar kreeg het zwaar te verduren op sociale media: ’Waar blijft mijn regen?’

Regen verspreid door hele land

Later vandaag krijgen ook mensen in het binnenland echter meer buien, ook met onweer. Het wordt voornamelijk zonnig, en deels bewolkt – met lokaal dus her en der een onweersbui. De temperaturen liggen met 25 tot 29 graden wat lager. Dus ook voor wie geen onweer ’cadeau’ krijgt is er enige verkoeling.

Een van de weersvoorspellingen - gebaseerd op weermodellen, niet op de radar - die aangeven dat in het hele land onweer mogelijk is. Ⓒ Buienradar.nl

Ook zaterdag blijft het op verschillende plaatsen nog regenen en onweren tussen de zonnige periodes door. De temperaturen stabiliseren op iets lagere waarden dan de afgelopen dagen tijdens de hittegolf.