Al zeker vijftig stuks vee gedood Belgisch dorp in ban van roedel wolven: ’Straks nemen ze een mens te grazen!’

Door Chris Ververs Kopieer naar clipboard

Boer Cyriel Geusens vond dinsdag een vaars (een jongvolwassen koe) in de wei. Volledig aan stukken gescheurd en ’uitgebeend’ door wolven. Ⓒ Rias Immink, 123RF

Meeuwen - De gemeente Oudsbergen, waar ook Meeuwen deel van uitmaakt, is in de ban van de wolf. Iedereen kent de verhalen van de laatste weken. Zeker vijftig stuks vee zijn al gedood door een roedel wolven. Van alpaca’s tot shetlandpony’s. Dinsdag was het raak bij boer Cyriel Geusens. Hij vond een vaars (een jongvolwassen koe) in de wei. Volledig aan stukken gescheurd en ’uitgebeend’.