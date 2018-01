3700 arrestaties na protesten in Iran

Ⓒ AFP

TEHERAN - Tijdens de protesten tegen de regering in Iran zijn volgens een parlementslid in totaal 3700 mensen gearresteerd. Dat blijkt uit een lijst die was voorgelegd aan de inlichtingendienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken, zei de hervormingsgezinde politicus Mahmud Sadeghi dinsdag. Tot nu toe was er sprake van 1000 tot 1800 arrestaties.