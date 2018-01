Dierenambulance en jas van overleden collega bij brand verloren gegaan

Miriam vertelt: „Twee jaar geleden werd Marjolijn ziek. Ze was al een tijdje niet zo lekker en de medicijnen die ze van haar huisarts kreeg, sloegen niet aan. Later bleek dat Marjolijn ongeneeslijk ziek was.”

Met kerst 2016 hebben alle chauffeurs en collega's nog een cadeautje gekocht voor Marjolijn, met een lieve kaart erbij. ’’Dat raakte haar; ze had nog nooit zoveel cadeautjes gehad. Iedereen leefde ontzettend met haar mee.’’ In maart 207 overleed ze.

’’In mei vorig jaar startte ik met een dieet. Door betere voeding en sporten viel ik 32 kilo af. Ik wilde een nieuwe jas bestellen, maar toen viel mijn oog op de jas van Marjolijn. Ik heb mijn collega's gevraagd of ze het goed vonden dat ik haar jas zou dragen. Iedereen vond het een goed idee.’’

’’Altijd als ik haar jas aantrok, dacht ik aan onze vriendschap. En uitgerekend die jas is dus nu behoorlijk beschadigd door de brand.’’

