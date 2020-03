Nederlanders hamsteren: ’Mensen zijn gek geworden’

„Mensen zijn gek geworden! Hamsteren in het kwadraat. Mensen met 20-30 potten bonen, 15 voordeelpakken kipfilet, kar vol flessen water, schappen toiletpapier bij de Lidl LEEG”, twittert een verbaasde Tamara. Veel Nederlanders lijken de donderdag aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus aan te grijpen om massaal boodschappen te doen. Uit tal van berichten, foto’s en video’s blijkt dat er flink wordt gehamsterd.

„Ik heb de hele dag geen nieuws gevolgd en deed voor het naar huis gaan even een klein boodschapje bij een supermarkt in het centrum. Ik vond het al zo raar dat mensen hun grote weekend boodschappen in zo’n klein supermarktje deden”, aldus Marlies.

Zuiderburen

Ook in België gaan mensen halsoverkop naar de supermarkt en staan ze gerust een tijd in de rij om boodschappen te doen. Op Twitter is tevens een campagne ontstaan onder de noemer #CoronaHulp. Mensen vragen of ze iets voor anderen kunnen doen of bieden hulp aan. Zo twitteren mensen dat ze bereid zijn om boodschappen voor anderen te doen. Anderen vragen automobilisten om een lift, omdat ze liever niet met het openbaar vervoer reizen.

