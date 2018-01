Vlaamse kapper plukt klanten kaal

De dorpskapper die vroeger altijd piekfijn gekleed in zijn zaak in Hoevenen stond, fluisterde de ene na de andere klant in zijn kappersstoel toe dat hij een buitenkansje wist. Wie geld stopte in een geheim investeringsfonds, kon tot 22 procent rente krijgen. En als ’goede klant’ mochten de Vlamingen meeprofiteren. Daarnaast werden investeerders gratis geknipt.

„Voor mij was Walter een vriend”, zegt een van de gedupeerden tegen Het Nieuwsblad. „We gingen geregeld samen op restaurant, en zelfs op reis. Toen zijn eerste echtgenote overleed aan kanker, heb ik hem gesteund. Dat hij mij zou oplichten, had ik nooit durven te denken.” Volgens een andere gedupeerde had niemand argwaan. De kapper leefde namelijk niet luxueus. „We merkten wel dat hij vaak op restaurant ging. Wel drie keer per week.”

Vier jaar cel

De kapper is dinsdag door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot vier jaar celstraf, waarvan twee jaar voorwaardelijk. In de rechtszaal gaven 24 mensen zich op als gedupeerde. In totaal zou Walter C. meer dan 40 slachtoffers gemaakt hebben.

De kapper heeft in de rechtszaal gezegd dat hij beseft dat hij ’fout’ was, maar dat hij geen cent meer heeft. „Ik leende geld om eerdere schulden af te betalen. Ik zal het nooit meer kunnen goedmaken.”