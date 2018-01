40 kilo coke aangetroffen bij recyclingsbedrijf Oosterhout

OOSTERHOUT

Toen de container in een loods van het bedrijf was geparkeerd en de deur was gesloten werd door het arrestatieteam de toegangsdeur met een grote auto geforceerd. Naast een arrestatieteam werd ook een helikopter en een drone ingezet.

Aanhoudingen en huiszoekingen

Drie mannen in de loods, twee Nederlanders uit Ridderkerk en Breda en een man uit de Dominicaanse Republiek, zijn direct aangehouden.

De politie heeft aansluitend huiszoeking gedaan in Breda en Ridderkerk. Bij deze zoeking is een vuurwapen aangetroffen.

’Geen idee’

Het betreffende bedrijf Van Puijfelik Recycling, dat in oud papier handelt, zei maandagavond niet te weten waarom de politie een inval deed.