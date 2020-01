Iraanse ambassadeur ontkent opruimen plek vliegtuigcrash

Een foto van boven de crashsite bij Teheran. Ⓒ EPA

LONDEN - De Iraanse ambassadeur in Groot-Brittannië heeft vrijdag ontkend dat zijn land de plek van de crash van het Oekraïense vliegtuig heeft gebulldozerd. Diplomaat Hamid Baeidinejad zei in een interview met Sky News dat dergelijke berichten „absoluut absurd” zijn. Iran zal zaterdag met een verklaring komen over de oorzaak van de crash, meldt het Iraanse persbureau Fars op basis van bronnen.