Calvijn College verprutst examens

AMSTERDAM - Maar liefst 77 middelbare schoolleerlingen van het Calvijn College in Amsterdam Nieuw-West weten nog steeds niet of zij geslaagd zijn voor hun examen VMBO-kader. De school houdt al twee dagen de kaken stijf op elkaar. De schoolinspectie laat vrijdag weten of de examens überhaupt volgens de norm zijn gemaakt. De kans is aanwezig dat de uitslag niet wordt erkend.