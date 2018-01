Ruim 900 schademeldingen na beving Zeerijp

Van de meldingen kwamen er 143 uit een straal van 10 kilometer rond het epicentrum in Zeerijp. 26 mensen hebben aangegeven zich onveilig te voelen. Zestien van deze adressen hebben al een inspectie gekregen om te beoordelen of inderdaad sprake is van een acuut onveilige situatie. Daarbij bleken twee landbouwschuren in Groningen en ’t Zandt dusdanige schade te hebben dat ze niet gebruikt kunnen worden in afwachting van nader onderzoek. De andere adressen worden binnen 24 uur ook bezocht.

Het Centrum Veilig Wonen heeft wegens de vele meldingen medewerkers gestationeerd op het gemeentehuis van Loppersum, waar Zeerijp onder valt. In verband met de drukte kan daar de hele week ook schade worden gemeld: van 08.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.