Stewards Willem II belaagd door eigen fans

De stewards probeerden te voorkomen dat supporters van Willem II vuurwerk afstaken, maar daarbij werden ze gehinderd door wat fans.

„Het is onacceptabel dat stewards, nota bene onze eigen vrijwilligers, zo behandeld worden. Vuurwerk is uit den boze in voetbalstadions en dat onze stewards door meerdere personen belaagd worden is diep triest. Wij doen er alles aan om deze mensen een passende straf op te leggen”, zegt Martin van Geel, algemeen directeur van Willem II.

Willem II, dat de wedstrijd met 3-2 won, probeert samen met de politie Tilburg te achterhalen wie de supporters zijn die de stewards belaagden. De fans kunnen rekenen op een stadionverbod, aldus Willem II.