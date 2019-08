Anne Frank blijft 75 jaar later velen inspireren

Anne Frank schreef eerder al verhaaltjes. Hier zit ze aan de secretaire in het huis aan het Merwedeplein waar de familie tot juli 1942 woonde. Ⓒ AFF Basel / Anne Frank Stichting

Het aangrijpende verhaal van Anne Frank is voor miljoenen mensen nog altijd een inspiratiebron. Zondag is het exact 75 jaar geleden dat het Joodse meisje werd opgepakt en afgevoerd naar een concentratiekamp. Waarom is het verhaal van de Amsterdamse scholiere die vanuit haar onderduikadres een dagboek schreef, vele decennia na haar dood nog steeds zo levend?