Coronavirus: zorgen Rode Kruis om vluchtelingen

„Er zijn meer landen waar de gezondheidszorg niet voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is en dan kan het fout gaan met het beheersen van een corona-uitbraak. Denk aan Tsjaad, Niger, Cambodja en landen in Midden-Amerika. Ik wil geen politiek statement maken, maar China heeft het verdomd goed aangepakt. Het land heeft een gezondheidszorgsysteem dat een groot volume aankan. Ze hebben de wetenschappelijke medische kennis en ze hebben een staatsvorm geaccepteerd dat ervoor zorgt dat op centraal niveau duizenden mensen geïsoleerd kunnen worden”, stelt Herinckx.

Landen buiten Europa waar goed gedetecteerd wordt, zijn volgens hem Canada, Mexico en Singapore.

Maskers en schorten

Maar er zijn meer heikele punten. Samen met de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) signaleert het Rode Kruis een dreigend tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat kan gezondheidsmedewerkers in gevaar brengen. Per maand zijn er voor de medische hulpverleners bijvoorbeeld 89 miljoen maskers nodig, 30 miljoen schorten/operatiejassen, 76 miljoen handschoenen en 2,9 miljoen liter handzeep.

De Rode Kruis-coördinator: „De grootste productie hiervan was uit China afkomstig. En hoewel dat weer een beetje op gang komt, merken we dat wij als organisatie niet zo vrijgevig kunnen zijn met deze middelen aan onze medewerkers die in Duitsland, Colombia, Frankrijk, Japan, Korea en Kirgizië in direct contact zijn met besmette mensen. India draait overuren in de productie van beschermingsmiddelen, maar heeft de neiging de prioriteitsclaim bij zichzelf neer te leggen. Gezondheidswerkers moeten op persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen rekenen om zichzelf en hun patiënten te beschermen tegen besmetting en het infecteren van anderen.”

Herinckx spreekt van een mondiale ramp als het gaat om het coronavirus (Covid-19). „Er is niet één brandhaard, maar er zijn er meer dan honderd. Naast het verlenen van medische hulp richt het Rode Kruis zich vooral op het geven van goede voorlichting aan migranten, ouderen en andere groepen die relevante informatie mogelijk missen. We komen helaas nog steeds veel misinformatie tegen. Paracetamol slikken, warm water drinken en het griepvaccin beschermen echt niet tegen corona. We blijven hameren op goede hygiëne, niesen in de elleboog en het mijden van mogelijk besmette patiënten.”