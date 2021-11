Schoten te horen aan Poolse grens: ’We verwachten escalatie’

De situatie aan de grens is gespannen. Zwaarbewapende Poolse soldaten verdedigen het hek dat is gebouwd langs de grens en spuiten zelfs met pepperspray als een mogelijk Iraakse of Syrische migrant het probeert af te breken – overduidelijk om af te schrikken, maar toch. Ook zijn op meerdere beelden schoten te horen.

Vermoedelijk gaat het om schoten in de lucht. Wit-Rusland zegt dat ze zijn afgevuurd door de Polen, en de Polen wijzen op hun beurt naar de overkant.

Volgens de Polen zijn er inmiddels drie- tot vierduizend migranten aan de Poolse grens afgezet. Die worden geëscorteerd door het regime van Wit-Rusland, wat in de migranten het ideale drukmiddel ziet om onder Europese sancties uit te komen. De migranten worden opgehaald en afgezet.

Een luchtfoto laat de verhoudingen zien: boven de Poolse grenswachten, onder het vluchtelingenkamp dat zich vormt. Ⓒ ANP / TASS

’We verwachten escalatie’

Maar een gewapend conflict én meer aandacht zou de Polen nog verder in het nauw brengen. „We verwachten een escalatie aan de grens in de nabije toekomst, gewapend”, zei regeringswoordvoerder Piotr Muller. Volgens veiligheidschef Stanislaw Zaryn schiet Wit-Rusland in de lucht ’om een gevaarlijke situatie te simuleren’.

Migranten houden hun kinderen in de lucht om te smeken dat ze worden doorgelaten. Anderen zingen slogans als ’Germany’, om aan te geven in welke richting ze willen trekken. Eerder lieten sommige migranten aan een correspondent van De Telegraaf weten dat ze naar Nederland willen.

EU-sancties

Polen stuurt duizenden extra troepen. Het parlement komt dinsdag bijeen voor een spoedvergadering en premier Mateusz Morawiecki zegt dinsdag dat Polen ’niet geïntimideerd is’ en zich hard blijft maken voor ’de vrede van Europa’. Ondertussen is ook de Europese Unie in actie gekomen. Die stopt niet met de sancties zoals Wit-Rusland vraagt, maar voert ze juist op.

De president en tientallen steunpilaren komen de EU al niet in, maar ook andere overheidsfunctionarissen krijgen nu moeilijker toegang, hebben de EU-landen besloten. Het gaat om alle leden van het parlement in Minsk en van regionale besturen en parlementen, leden van officiële delegaties en de hoogste rechters van het land. Ze moeten voortaan onder meer langer wachten voor een visumaanvraag, meer documenten overleggen en meer betalen. Gewone burgers blijven buiten schot.

Syriërs en Irakezen komen met hun kinderen aan. Zij worden als politiek drukmiddel gebruikt. Ⓒ EPA

Het is voor het eerst dat de EU gericht optreedt tegen de ’migrantensmokkel’ waaraan het regime in Minsk zich volgens haar bezondigt. Wit-Rusland kreeg afgelopen jaar al tal van strafmaatregelen opgelegd voor het bruut neerslaan van de protestbeweging in het land. Die kwam op de been rond de volgens de EU door Loekasjenko gestolen verkiezingsoverwinning in de zomer van vorig jaar.

Drukmiddel

De migranten krijgen vrijgeleide door Wit-Rusland en worden actief aangemoedigd zich naar de grens te begeven. Daarmee hoopt president Loekasjenko de druk op te voeren en Europa te dwingen sancties te laten vallen.