Nederlandse agenten naar Argentinië voor ’coke-piloten’

Volgens een bron rond het strafrechtelijk onderzoek in Buenos Aires hebben de piloten verzocht om een Nederlandse tolk en wordt de aanklacht doorgezet. Ze zouden moeten wachten op een mogelijk proces.

Het voorarrest kan in Argentinië maximaal twee jaar duren, maar dan moeten er volgens advocaat Geert-Jan Knoops wel concrete aanwijzingen zijn voor hun betrokkenheid bij de drugssmokkel. De familie van de piloten heeft intern al aangedrongen op een snelle vrijlating, omdat ze volgens hen onmogelijk iets met de cocaïne te maken kunnen hebben.

In totaal zitten naast de Nederlandse vliegers, van 51, 52 en 55 jaar, ook nog vijf lokale grondmedewerkers vast. Met name verdachte Adrián A., de laadmeester van Martinair Cargo, wordt als spil van de vangst beschouwd. Er zouden meer drugs zijn gevonden in zijn pick-uptruck. De grote vraag is hoe de strenge controles op de luchthaven van Buenos Aires, ook voor vracht, zijn omzeild. De coke zat verstopt in 80 pakketjes in dozen met motorolie-etiket.

Nederlandse hulp

Twee Nederlandse politiemensen zijn in Buenos Aires om hun Argentijnse collega’s te assisteren. Dat is vrijdag bevestigd door de Landelijke Eenheid. Zo zouden zij de mobiele telefoons van de arrestanten moeten helpen uitlezen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten de aangehouden Nederlanders consulaire bijstand te geven. „Onze ambassade kan en mag zich niet bemoeien met de rechtsgang in Argentinië. Alleen de officier van justitie daar kan opheldering geven over de reden van arrestatie en de procedures.”

„Onze piloten zitten vast. Verder geen commentaar. Dat helpt hun zaak niet”, zegt vrachtdirecteur Adriaan den Heijer van KLM tegen De Telegraaf. Zolang het onderzoek loopt kan KLM ook geen schikking treffen om de piloten vrij te kopen. Vanwege imagoschade wil de maatschappij zo weinig mogelijk ruchtbaarheid geven aan de heikele kwestie.