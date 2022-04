Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Rusland ontkent oorlogsmisdaden Boetsja: wat zeggen de factcheckers?

Journalisten en fotografen bij een massagraf in Boetsja, bij Kiev. Ⓒ ANP / Associated Press

Boetsja - De beelden van honderden doden, soms midden op straat of nog half op de fiets, in Boetsja – een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev – doen wereldwijd veel stof opwaaien. Volgens Oekraïne hebben Russische troepen burgers in koelen bloede afgeschoten, maar Moskou verwerpt de beschuldigingen en stelt in een verklaring dat er sprake is van niets meer dan een geënsceneerde propagandastunt. Wat zeggen de factcheckers?