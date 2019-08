Advies BuZa: reis niet naar Kashmir

„In deze deelstaat is de veiligheidssituatie slecht en onvoorspelbaar”, schrijft het ministerie. De ambassade kan in het gebied maar beperkt hulp bieden. „Dit komt bijvoorbeeld doordat er gewapende groepen actief zijn die aanslagen plegen op overheidsgebouwen en veiligheidsinstanties. Soms vallen er burgerslachtoffers bij deze aanslagen of bij acties van het leger en de politie. Er wordt regelmatig een avondklok ingesteld in de vallei en telefoon- en internetverbindingen worden regelmatig geblokkeerd.”

Buitenlandse Zaken heeft ook een groot deel van de grens tussen India en Pakistan en de grens met China in het uiterste noorden aangemerkt als risicogebied om niet naar toe te reizen. Die waarschuwing geldt al langer.