LIVE | ’Gemak waarmee moordenaars Peter R. de Vries spraken over leven en dood geeft macaber beeld’

De officier citeerde uit chats die zijn aangetroffen op een Google Pixel telefoon die in de Renault Kadjar lag waarmee de verdachten er na de aanslag op 6 juli vorig jaar vandoor gingen.

Een onbekende man gaf beide verdachten instructies. Ze moesten de moord gezamenlijk plegen, maar Delano G. wees dat plan van de hand. „Ik doe het solo. Ik finish het. Ik schiet die kk-ding dwars door zijn kk-lichaam.” De mannen kregen een foto van Peter R. de Vries toegestuurd met de tekst. „Deze hond moet je hebben.”

Na de moord stuurden Delano G. en Kamil E. een opgetogen bericht aan de opdrachtgever: „Bro, die kogel ging dwars door zijn hoofd. Twee keer. Alles spoot. Kk mooi.”

Macaber beeld

De officier: „Het gemak en de koelbloedigheid waarmee ze spreken over leven en dood geeft een macaber beeld.” Uit onderzoek is gebleken dat beide mannen gebruik maakten van de telefoon. De berichten werden zowel in het Pools als in het Nederland geschreven.

Het Openbaar Ministerie streeft naar een inhoudelijke behandeling van de zaak op 7 en 15 juni, maar of dat wordt gehaald is zeer de vraag. De verdediging van de vermeende schutter Delano G. beklaagde zich – weer – uitgebreid over het feit dat in het dossier iedereen anoniem is: van de ooggetuigen en de deskundigen, tot de politiemensen, de officieren van justitie en de onderzoeksrechter. Volgens advocaat Ronald van der Horst is het voor de verdediging onmogelijk om zelf te kunnen beoordelen hoe betrouwbaar al die personen zijn, en wat hun motivatie is. Daardoor komt het recht op een eerlijk proces voor de verdachten in gevaar, zegt hij.

Van der Horst wil 88 getuigen zelf kunnen horen. Het Openbaar Ministerie vindt dat de verdediging die verzoeken onvoldoende heeft onderbouwd.

De zaak gaat donderdagmiddag verder.