Vakantieplannen? Niet overal worden coronaregels versoepeld

Sinds halverwege mei laat Griekenland alle vakantiegangers uit Nederland toe die volledig gevaccineerd zijn en een vaccinatiebewijs van de GGD (de Nederlandse registratiekaart) of het ziekenhuis kunnen laten zien. Ⓒ Socrates Baltagiannis/dpa

AMSTERDAM - De zomervakantie staat voor de deur en grote delen van Europa zijn inmiddels geel gekleurd op de reisadviezenkaart. De vakantie lonkt, maar langs niet overal zijn de maatregelen hetzelfde. In delen van Portugal werden de eisen zelfs weer wat strenger. Wat is er mogelijk in de landen om ons heen?