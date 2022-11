Rijksrecherche onderzoekt lek in zaak-Arib

Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) deed begin oktober aangifte van het lekken van vertrouwelijke informatie. Haar voorganger Arib (PvdA) moest namelijk via de krant vernemen dat het presidium – het bestuur van de Kamer, onder leiding van Bergkamp – had besloten tot een onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag door de oud-Kamervoorzitter. Dat gebeurde nadat er twee anonieme brieven over Arib waren binnengekomen.

Het OM meldt nu dat de aangifte in behandeling is genomen. De Rijksrecherche wordt ingeschakeld bij ’strafbare feiten en gedragingen die de integriteit van de overheid ernstig kunnen aantasten’. Mogelijk worden leden van het presidium door de Rijksrecherche verhoord. Ook zou het kunnen dat wordt gekeken naar de belgegevens van Kamerleden. Dat gebeurde in het verleden toen werd gelekt uit de zogeheten Commissie Stiekem.

Twee feiten

Opvallend is dat Bergkamp aangifte heeft gedaan van twee feiten: van het lekken naar de media én van het lekken naar ’de persoon die betrokken is in het onderzoek’, vermoedelijk Arib zelf. Dat wijst erop dat Bergkamp aanwijzingen heeft dat Arib persoonlijk op de hoogte was gesteld van de beschuldigingen aan haar adres, nog voordat dit naar buiten kwam.

Dat de Rijksrecherche de zaak nu onderzoekt, wil niet zeggen dat het lek boven komt. Hoewel ambtenaren en Kamerleden strafbaar zijn als zij vertrouwelijke informatie lekken, lukt het zelden om een schuldige aan te wijzen. Op lekken staat maximaal een jaar celstraf of een geldboete van 22.500 euro.

Stoppen

Ondertussen is binnen het presidium een strijd gaande over de vraag of en in welke vorm het externe onderzoek naar Arib moet doorgaan. Onder meer PVV, SP, PvdA en Kamerlid Pieter Omtzigt hebben het presidium – met daarin acht Kamerleden van de grotere partijen – gevraagd het onderzoek te stoppen. „We hebben zorgen over de onafhankelijkheid”, zegt SP-Kamerlid Renske Leijten, die zelf niet in het presidium zit. „Het is beter om een nieuw onderzoek te starten, waarbij het presidium recht doet aan de klachten, maar waarmee we ook vooruit kunnen: hoe gaan we in de toekomst om met anonieme klachten aan het adres van een Kamerlid?” Leijten hoopt ook dat Arib aan zo’n onderzoek wél wil meewerken.

Donderdag meldde de Volkskrant dat de topambtenaar aan wie Bergkamp het onderzoek naar Arib heeft gedelegeerd zelf een van de personen is die klaagde dat Arib in haar tijd als Kamervoorzitter voor een ’onveilige werksfeer’ zou hebben gezorgd. Ook de griffier van de Kamer – die leiding geeft aan alle ambtenaren – zou zich geïntimideerd voelen door Arib.

Hoewel het presidium eind september unaniem besloot tot een extern onderzoek, is van die unanimiteit op dit moment weinig over. Al tien dagen wordt intern gekibbeld over de vraag of het onderzoek moet doorgaan, nu er steeds meer kritiek klinkt op de aanpak van het presidium. Uiterlijk maandag wil Bergkamp de Kamer informeren over hoe het verder gaat.