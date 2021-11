Tieners (14 en 16) onder doden Astroworld, anderen getuigen: ’Ze sméékten om het concert stil te leggen’

„Ik ben flauwgevallen omdat iedereen zo hard tegen me aan het duwen was”, vertelt Madeline Eskins, een verpleegster op de intensive care, in een post op Instagram. „Ik kon gewoon niet ademen. Nadien hoorde ik dat fans m’n bewusteloze lichaam tot bij de security gecrowdsurft hadden.”

„Toen ik wakker werd, zat ik op een stoel met een flesje water op mijn schoot. Rond mij werden mensen binnengebracht met weggerolde ogen en met bloedende neuzen. ’Heeft iemand hier al een hartslag gecheckt?’, vroeg ik. Ik voelde de pols van twee mensen, maar die was er niet.”

Ze vervolgt haar getuigenis: „Veiligheidsagenten vroegen me om te helpen, zeker toen ik zei dat ik zelf verpleegster was. Ik zag mensen - van wie ik dacht dat ze ook verplegers waren - eerste zorgen toedienen, vertrapte mensen lagen gewoon verspreid op de grond. Er was véél te weinig medisch personeel.”

Bekijk ook: Acht doden en tientallen gewonden op Amerikaans festival Astroworld

Verdriet

De organisatie van het Astroworld Festival in de Amerikaanse stad Houston leeft mee met de nabestaanden van de acht bezoekers, onder wie twee tieners van 14 en 16 jaar, die vrijdag in het gedrang zijn overleden. Dat liet het door rapper Travis Scott bedachte evenement zaterdag in een eerste reactie weten.

„Onze harten zijn bij de Astroworld Festival-familie”, schreef de organisatie op sociale media. „Vooral bij de mensen die we zijn verloren en bij hun geliefden.” Scott zelf zei op Twitter dat zijn gedachten bij de families van de slachtoffers en andere getroffenen zijn. Hij is „kapot” van wat er is gebeurd. „Ik wil de bewoners van Houston helpen om de getroffen families te steunen”, voegde hij nog toe.

In beide verklaringen wordt niet ingegaan op online kritiek op onder meer de veiligheidsmaatregelen tijdens het festival met zo’n 50.000 bezoekers. Hoe de situatie zo uit de hand heeft kunnen lopen, wordt nog onderzocht. De organisatie en Scott zeggen mee te werken met de onderzoekers. De tweede en laatste festivaldag werd wegens de gebeurtenissen afgelast.

Drama

Op de eerste dag raakten onder meer bij het podium mensen bewusteloos in het gedrang. Mede als gevolg daarvan kwamen acht mensen om het leven en moesten 25 bezoekers naar een ziekenhuis worden gebracht. Dertien van hen lagen daar zaterdag nog, onder wie een zwaargewond kind van 10. Gedurende de dag zijn meer dan driehonderd mensen behandeld bij de eerste hulp op het festivalterrein.

De Texaanse gouverneur Greg Abbott sprak van „tragische” gebeurtenissen” en een „beangstigende” situatie die ontstond door het gedrang. De politicus zei bedroefd te zijn en mee te leven met de nabestaanden, net als burgemeester Sylvester Turner van Houston. „Organisatoren gaven dit feest om mensen samen te laten genieten van muziek, maar helaas is het geëindigd in een tragedie”, aldus Turner.

„Er was geen beademingsmasker, geen defibrillator, geen brancard… Ik zag hoe tieners uit het publiek slachtoffers probeerden te reanimeren en het verkeerd deden. Ik zag hoe mensen mét hartslag gereanimeerd werden, simpelweg omdat niemand had gecontroleerd of er wel een hartslag was. We hadden geen bereik op onze telefoons, waardoor we geen hulp konden oproepen. En mensen sméékten het personeel om het concert stil te leggen, maar dat gebeurde niet. Ik ben zo ontgoocheld.”