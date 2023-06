82-jarige notoire drugsdealer krijgt ’allerlaatste waarschuwing’

Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van 34 maanden tegen de man, maar de rechter toonde coulance omdat de drugsdealer met onder meer gezondheidsproblemen zou kampen.

De notoire dealer werd al 24 keer eerder veroordeeld voor het dealen van drugs, maar nu is de maat echt vol voor de rechter in het Noord-Duitse Aurich. Als de ex-zeeman nog één keer in de fout gaat, wacht hem een celstraf.