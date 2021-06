In paar dagen ruim 1100 kilo cocaïne onderschept in Rotterdam: waarde €87 miljoen

De eerste vondst op zaterdag werd door de Douane gedaan in een container op één van de terminals. Daar bleek 145 kilo drugs in te zitten. Op maandag 21 juni werden twee partijen ontdekt. 660 kilo werd gevonden in een container met autobanden afkomstig uit Panama. In een met bananen geladen container uit Ecuador werd 258 kilo onderschept.

Dinsdag werden drie vangsten gedaan. Achter de luiken van een koelcontainer met bananen uit Peru zat 37 kilo verstopt. Op een opslagterrein met lege containers werd in een koelcontainer 3 kilo aangetroffen. Achter het kopschot van een container met passievruchten uit Colombia werden 55 kiloblokken en twee halve kiloblokken aangetroffen.