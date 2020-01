’Het is net een politieserie waar we in zitten’

Kogelgaten in het raam zijn de stille getuigen van de beschieting van een huis in Almelo Ⓒ De Telegraaf

ALMELO - Het stoom komt haast uit zijn oren als hij opendoet, de bewoner van een huis in Almelo dat rond 03.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag door één of meerdere onbekenden beschoten werd. „Wist ik maar wie het gedaan heeft. Dan stond ik hier niet meer”, zegt hij knarsetandend. „Ik ben echt boos, woedend.”