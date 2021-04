Ooggetuige brand Vliegveld Hilversum schrok zich rot: ’Gezin stond in onderbroek in de kou’

Buurtbewoner Jan Priester slaat door de brand op Vliegveld Hilversum een nacht slaap over. Ⓒ Mediahuis

Hilversum - Keiharde knallen, een hoop glasgerinkel en een gillend gezin. Als Jan Priester rond half twee wakker wordt van een hoop kabaal buiten, ziet hij meteen dat het goed mis is. „Rook en vlammen sloegen uit het dak van de loods en woning. De bewoners stonden in hun onderbroek op straat. Helemaal in paniek. De brand was meteen heel heftig. Er was geen houden meer aan.”