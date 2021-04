Kat met frituurvet overgoten in Olst

„Beste held, ik begrijp dat katten voor overlast kunnen zorgen. Maar om een kat te overgieten met een bak water gemixt met frituurvet vind ik wel heel ver gaan”, schrijft de eigenaar. Mensen reageren geschokt. ’Vuile randdebiel’ schrijft iemand. Een ander vraagt zich af ’welk onmens zoiets doet?’

De dierenmishandeling vond plaats in de buurt van de Rozenstraat in Olst. Dat meldt Hart van Nederland. De eigenaar van het dier is opzoek naar de daders. „Graag kom ik in contact met je, drinken we een bak koffie en hebben we het er over.”

Het bericht is inmiddels al ruim 250 keer gedeeld.