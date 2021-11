Bus vliegt in brand in Bulgarije: zeker 45 doden

Premium Binnenland

Vrouw ervandoor na botsing met 78-jarige fietser: ’Ik dacht dat ik iemand had doodgereden’

Een 52-jarige vrouw uit Leeuwarden was doorgereden, nadat ze op 11 november vorig jaar op de Groningerstraatweg in haar woonplaats een toen 78-jarige fietser had aangereden. Waarom ze niet was gestopt, wilde de rechter weten. „Ik dacht dat ik iemand had doodgereden”, antwoordde de vrouw.