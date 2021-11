Zeker 45 doden bij busramp in Bulgarije: ’Enorme tragedie’

Het ongeval vond in de nacht van maandag op dinsdag plaats op een snelweg bij Bosnek, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Sofia. Het lijkt er volgens Bulgaarse autoriteiten op dat de bus een vangrail raakte, maar het is niet duidelijk of dit gebeurde voor of nadat het voertuig in brand vloog. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.

Weekendtrip Istanbul

„We hebben hier te maken met een enorme tragedie”, zei interim-premier Stefan Yanev ter plaatse tegen verslaggevers. Ook de premier van Noord-Macedonië Zoran Zaev heeft het ongeval een „grote tragedie” genoemd. De bus reed na een weekendtrip naar Istanbul terug naar Skopje.

Over de nationaliteit van de slachtoffers heerst nog enige onduidelijkheid. Zaev gaat ervan uit dat de slachtoffers de Noord-Macedonische nationaliteit hebben, maar volgens de politiechef klopt dat alleen in het geval van de twee chauffeurs. De andere inzittenden zouden Albanezen zijn.