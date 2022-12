Mensenrechtenclub verbannen uit Europees Parlement: directeur verdachte in omkoopschandaal

Tijdens een persconferentie heeft voorzitter Roberta Metsola van het Europees Parlement bekendgemaakt dat elf medewerkers van deze non-gouvernementele organisatie voorlopig niet meer welkom zijn.

Niccolò Figà Talamanca is inmiddels weer vrijgelaten, maar moet nog wel een enkelband dragen. De andere drie verdachten, allen sociaaldemocraten, zitten nog vast vanwege mogelijke betrokkenheid bij omkoping door Qatar en Marokko.

Bekijk ook: Ook Marokko in beeld bij omkoopschandaal Europees Parlement

Parlementsvoorzitter Metsola sluit niet uit dat meer individuen en lobbyclubs op een toegangsverbod kunnen rekenen. Ze wil binnenkort met alle Europese fractievoorzitters kijken naar een ban van vertegenwoordigers van Qatar.

Monitoring en controle

De Maltese preses wil verder flink werk maken van strengere regels en toegangsvoorwaarden. „Er is te weinig monitoring en controle”, geeft ze toe. „Het vertrouwen in onze instelling moet worden hersteld en niets zal onder het tapijt worden geschoven.”

De parlementsvoorzitter greep vrijdag na de eerste huiszoekingen direct in. De verdachte Griekse sociaaldemocraat Eva Kaili werd onmiddellijk geschorst als vicevoorzitter, deze week is ze door een overweldigende parlementaire meerderheid afgezet. Zaterdag was ze zelf bij een huiszoeking in de residentie van de Belgische Europarlementariër Marc Tarabella. Vanwege de Belgische grondwet was haar aanwezigheid nodig om de parlementaire onschendbaarheid van de Waalse sociaaldemocraat tijdelijk uit te schakelen. Tarabella is overigens niet gearresteerd.

Op de EU-top in Brussel heeft Metsola complimenten gekregen van de regeringsleiders voor haar daadkracht.