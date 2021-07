Koning Willem-Alexander noemt neerschieten Peter R. de Vries ’aanslag op rechtsstaat’

Premium Binnenland

Koningspaar zwaait Merkel uit: ’Auf Wiedersehen, Angela!’

Hoogtepunt van de tweede dag van het staatsbezoek aan Duitsland is de ontmoeting met bondskanselier Angela Merkel. Na zestien jaar neemt ze afscheid en er was Den Haag veel aan gelegen de visite van de koning te plannen voor het zover is. Want de regering wil graag wat aan Merkel kwijt.