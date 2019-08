Doorbraak in vermissing: ’Alle tekenen kloppen’

Mogelijk is het lichaam van Willemijntje van der Meer eindelijk terecht. Ⓒ politie

Saline County - Kamini van der Meer is met stomheid geslagen. De dochter van de in 1978 spoorloos verdwenen Willemijntje van der Meer wist niet dat er in Amerika wordt onderzocht of haar moeder de onbekende vrouw is die acht jaar later onder een brug in de staat Kansas werd gevonden.