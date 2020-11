Muziek heilzaam bij dementie: ’Terug naar gelukkige momenten’

Wanneer ze het Zwanenmeer te horen krijgt, begint oud-ballerina Marta C. Gonzaléz haar armen elegant dansend te bewegen op Tsjaikovski’s muziek. Ⓒ ANP/HH

Antwerpen - Het filmpje werd deze week massaal gedeeld op sociale media. Het ontroerde miljoenen over de hele wereld. De hoogbejaarde Spaanse Marta C. Gonzaléz zit in haar rolstoel wanneer ze het Zwanenmeer te horen krijgt. Al bij de eerste tonen fleurt de voormalig ballerina op. Kenners duiden waarom muziek zo heilzaam kan zijn voor mensen met geheugenverlies. „Je hoeft geen dementie te hebben om te weten hoe fijn het is aan gelukkige herinneringen terug te denken.”