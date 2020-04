Inwoners Herkenbosch krijgen te horen of ze weer naar huis mogen

Hulpdiensten besloten dinsdag heel Herkenbosch te ontruimen omdat er door de grote bos- en heidebrand in het Nationaal Park De Meinweg langere tijd te veel rook en daarmee koolmonoxide over het dorp lag. In de nacht van dinsdag op woensdag vertrokken de inwoners naar een veilig onderkomen, meestal bij familie. Zo'n 155 mensen werden opgevangen in sporthallen in naburige dorpen.

De brandweer heeft hulp gekregen van vier Chinooks van de luchtmacht bij het blussen. Het vuur was redelijk onder controle, maar laaide woensdagmiddag door de wind weer op. De helikopters worden ingezet om de randen van de branden nat te maken, zodat het vuur zich niet verder kan uitbreiden.

Grote natuurbrand in Tienray

In een stuk bos aan de Nieuwe Baan in het Limburgse Tienray brak in de nacht van woensdag op donderdag rond 01.45 uur een zeer grote bosbrand uit. Het vuur is inmiddels onder controle, zo laat de brandweer weten. Het nablussen gaat nog geruime tijd duren. Volgens de brandweer stond een gebied van 200 bij 350 meter in de fik. Er werden diverse tankautospuiten en waterwagens ingezet om het vuur te bestrijden.

De oorzaak is nog onbekend. Even voor 04.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

Tienray maakt onderdeel uit van de gemeente Horst aan de Maas. Op de provinciegrens tussen Horst aan de Maas en het Noord-Brabantse Deurne, in natuurgebied Deurnsche Peel, woedt sinds maandagmiddag een van de grootste natuurbranden ooit in Nederland. Door de grote veenbrand zijn al 400 hectare afgebrand, meldde de brandweer woensdag.