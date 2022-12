Verdachten in corruptiezaak rond EP in voorlopige hechtenis

De zaak gaat over vermeende omkoping door 'een Golfstaat' met geld en geschenken van mensen in of rond het EP. Sinds vrijdag zijn daar in België en in Italië meerdere mensen voor aangehouden. Oliestaat Qatar wordt in de meeste media als de voornaamste betaler van smeergeld genoemd, maar in Italiaanse media is ook de naam van Marokko opgedoken.

Qatar zou invloed in het EP hebben willen kopen om in een positiever daglicht te komen. Behalve Kaili heeft de Belgische justitie onder anderen ook een Italiaanse ex-Europarlementariër en diens vrouw en dochter, de partner van Kaili en een Belgische Europarlementariër in het vizier. Bij deze Waalse socialist Marc Tarabella is zaterdagavond huiszoeking gedaan, meldden Belgische media.

