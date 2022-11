Containerschip vol drank maakt water in Gouwe

De kans dat het schip zal zinken is klein, aangezien zulke schepen zijn opgedeeld in verschillende stukken. Het is nog onduidelijk waardoor er een lek kon ontstaan, de brandweer denkt onder meer aan een aanvaring. De N207 is gedeeltelijk afgesloten in beide richtingen. Vanzelfsprekend is ook het waterverkeer over de Gouwe gestremd.