Coronacijfers schieten omhoog na festival met 50.000 bezoekers

Met een besmettingsgraad van ruim 1100 per 100.000 mensen is Newquay nu ’de Covid-hoofdstad’ van het land, meldt The Mirror. Dat is ruim vier keer zoveel als gemiddeld in het land. En daarmee zijn ze er nog niet. De laatste dag van Boardmasters was op 15 augustus, er worden meer positieve tests verwacht in de komende dagen.

Bezoekers van het strandfestival in de surfers hotspot in Cornwall waren verplicht een vaccinatiebewijs te overleggen, een bewijs van immuniteit of een recente (negatieve) coronatest. De organisatie zegt er alles aan te hebben gedaan om het risico op besmettingen te minimaliseren. Er was zelfs een prikstraat ingericht op een parkeerplaats.

Voor veel bezoekers staat echter vast dat ze daar toch besmet zijn geraakt. Een van hen, een wethouder uit Coventry, tweette: „Ik klaag verder niet, want ik wist dat dat risico bestond... Hier moeten organisatoren van leren.”

Andere bezoekers waren minder laconiek: „Ben naar Boardmasters geweest en heb daar Covid opgelopen. En iedereen die ik ken ook. Niet leuk. Ik hoop dat iedereen snel weer opknapt.”