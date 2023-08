Na massale rellen bij Eritrea-festival: Zweden dubt over recht van demonstratie

STOCKHOLM - Uitgebrande auto’s, vijftig gewonden en meer dan honderd arrestaties. Deze week braken in Stockholm tijdens een Eritrees cultureel festival massale rellen uit tussen voor- en tegenstanders van het regime in Eritrea. Het zorgt in Zweden, na de recente koranverbrandingen, voor extra olie op het vuur in de discussie over recht van demonstratie en vrijheid van meningsuiting.

Ⓒ ANP / TT News Agency