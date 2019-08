Vakantiedrukte op Franse wegen

Het was vooral druk in noordelijke richting op de Route du Soleil (A7) en op de A10 van Bordeaux naar Poitiers en verder langs Tours, Orléans richting Parijs.

Door de drukte vinden er veel aanrijdingen plaats waardoor het verkeer op tal van plekken vastloopt. In het zuidwesten van Frankrijk komt daarbovenop nog de G7-top met tal van verkeersmaatregelen waardoor het verkeer vastloopt op de A63 Spaanse grens - Bordeaux. Ook in Duitsland is het erg druk op de snelwegen

Afgelopen weekeinde was nog drukker. Toen liep het verkeer vast over een afstand van 745 kilometer. In Nederland loopt de vakantie dit weekeinde af voor de regio Noord.