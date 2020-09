Aantal vluchtelingen politiek steekspel

Na de brand in het Moria-kamp wordt er ’koehandel’ gedreven met vluchtelingen, zegt Kamerlid Van Dijk (SP). Ⓒ REUTERS

Den Haag - Het aantal vluchtelingen dat jaarlijks op uitnodiging naar Nederland komt, is inzet geworden van een politiek steekspel. Met de verkiezingen volgend jaar maart in zicht staat het jaarlijkse quotum weer in de schijnwerpers. Meer is voor sommige partijen het devies.