Deel Parijs in het donker door stroomstoring: ’Lang leve de kaars’

Parijs, archieffoto. Ⓒ ANP / Zuma Press

PARIJS - Zo’n honderd straten in verschillende wijken van Parijs zaten donderdagavond enige tijd in het donker. De stroom in de Franse hoofdstad viel uit door schade aan het elektriciteitsnet. Ook in en rondom het stadhuis van Parijs gingen de lichten plotseling uit, meldt de Franse krant Le Figaro.