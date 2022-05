Zorgen om ’bijwerkingen’ compensatie spaartaks

Staatssecretaris Van Rij (Financiën) stuurde deze week een brief naar de Tweede Kamer over de ’bijwerkingen’ van het herstel voor teveel betaalde vermogenstaks. Door het corrigeren van die aangiftes gaat het ’inkomen’ dat mensen in het verleden in box 3 hadden omlaag. En dat betekent weer dat ze in die jaren mogelijk recht hadden op bijvoorbeeld hogere toeslagen, een lagere huurstijging, meer ouderenkorting of een hogere studiebeurs voor studerende kinderen.

In totaal gaat het om 10 regelingen waarop de box 3-compensatie zeker effect heeft, en nog een aantal waar dat mogelijk het geval is. „Is dat uitvoerbaar?”, vraagt Kamerlid Omtzigt zich af. „Het baart mij nogal zorgen”, zegt hij, verwijzend naar de talrijke problemen in de uitvoering waar overheidsdiensten toch al mee kampen: „Ga er maar aan staan in dit land.”

Ook PVV-Kamerlid Mulder vraagt zich af of dit wel soepel geregeld kan worden. „Ineens wordt alles per persoon automatisch doorgerekend. Dat kan dan wel. Kan de staatssecretaris toelichten hoe dat opeens mogelijk is?” PvdA-Kamerlid Nijboer sluit zich daarbij aan: „Zo eenvoudig lijkt die doorrekening mij niet.” CU-Kamerlid Grinwis vindt het ’absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat de Belastingdienst bezwijkt onder de druk en dat het herstel van toeslagenaffaire nog meer vertraging zou oplopen’.

’Nevenschade’

Volgens Van Rij valt de ’nevenschade’ van de box 3-compensatie mee. Volgens eerste berekeningen gaat het om een ’smalle doelgroep’. De uitvoering van het spaartaks-herstel is volgens de staatssecretaris zwaar, maar niet ondoenlijk: „Het is niet zo dat de Belastingdienst hier zuchtend en steunend aan ten onder gaat.”

D66-Kamerlid De Jong maakt zich er daarnaast zorgen om dat de fiscus zo druk is met het herstel dat het ten koste gaat van de invoer van de nieuwe box 3-belasting die voor 2025 gepland staat. „Het zou extreem pijnlijk zijn als we niet overgaan op een beter stelsel omdat we bezig zijn met het corrigeren van een achterhaald stelsel.”

Bij coalitiepartij VVD zijn er ook vraagtekens bij de invulling van de nieuwe vermogensbelasting. Dat moet een taks worden over de ’aanwas’ van vermogen: naast inkomsten uit rente, dividend en huur moet er dan ook taks betaald worden over de waardeontwikkeling van vermogen zoals koersstijgingen van beleggingen.

VVD-Kamerlid Idsinga maakt zich zorgen of mensen dan ook niet taks moeten gaan betalen over een ’papieren’ winst van bijvoorbeeld vastgoed, die niet daadwerkelijk geld oplevert in iemands portemonnee. „Hoe gaan we om met situaties waarbij er geen liquiditeit is bij mensen om die belasting te betalen omdat het vermogen ergens vast zit?”, vraagt de liberaal zich af.