Spaceshuttle was hét icoon van ruimtevaart: ’Nog imposanter dan een raket’

Jeff Bezos en Oliver Daemen (18) veilig geland na ruimtevlucht

De toeristische ruimtevlucht van de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen is succesvol afgerond. „Welkom terug op aarde”, was te horen in de catacomben van Blue Origin. De raket met Daemen, de rijkste mens op aarde Jeff Bezos en twee anderen steeg dinsdag op vanaf de ruimtebasis in het westen van Texa...