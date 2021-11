Vrouw na twee uur uit groot gat gered in eigen achtertuin

MIDDELBURG - Hulpdiensten zijn in Middelburg twee uur bezig geweest om een vrouw te redden die in een soort put was gevallen. Het slachtoffer kwam zondagavond vast te zitten in deze put in de achtertuin van haar woning aan de Nieuwstraat in de binnenstad, meldt de politie.