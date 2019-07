Anticonceptiepil niet terug in basispakket

Op dit moment wordt de pil alleen vergoed voor vrouwen tot 21 jaar. De rest moet gewoon zelf betalen voor het anticonceptiemiddel.

Principekwestie

Voor Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) is de terugkeer van de pil in het basispakket een principekwestie. „De pil staat symbool voor onze seksuele onafhankelijkheid en hoort gewoon in het pakket.” Ze wijst erop dat het anticonceptiemiddel tot 2011 wel gewoon vergoed werd.

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU zijn echter niet voor de terugkeer van de pil te porren. Als het basispakket wordt uitgebreid gaat in principe de zorgpremie omhoog. De coalitie ziet dat niet zitten, te meer omdat de pil vrouwen doorgaans zo’n 50 euro per jaar kost, wat ze als een acceptabel bedrag zien. Ook PVV en SGP zien niks in het PvdA-plan.