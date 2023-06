Meerderheid Kamer eist onderzoek naar effecten coronamaatregelen

Ook DENK en Groep Van Haga willen drie aparte onderzoeken, zo werd duidelijk tijdens een debat in de Tweede Kamer over de coronapandemie.

Als er beter inzicht is in het effect van de verschillende maatregelen kan dat „helpen bij het creëren en behouden van draagvlak. Succes van beleid is afhankelijk van draagvlak”, zei VVD-Kamerlid Judith Tielen. De onderzoeken zijn ook belangrijk voor het draagvlak als er bij een volgende pandemie opnieuw maatregelen moeten worden genomen, stelt ook de oppositie.

De PVV wil daarnaast erkenning van het kabinet dat het fouten heeft gemaakt bij de invoering van de avondklok, de mondkapjesplicht en de scholensluiting.

De Kamer debatteert een groot deel van de dag over het tweede onderzoek naar de kabinetsaanpak van de coronacrisis, dat is uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Ook de OVV adviseert de afzonderlijke maatregelen te onderzoeken.

Kritiek

De Kamer was kritisch op zowel de communicatie naar alle Nederlanders over de te nemen maatregelen als op de gebrekkige onderbouwing daarvan. Zo bleek uit het onderzoek van de OVV dat de tweede scholensluiting vooral was bedoeld om ouders thuis te houden. „Kinderen zijn ingezet als enkelband om ouders thuis te houden”, zei PvdA-Kamerlid Julian Bushoff.

„De kinderen betaalden de prijs”, zei GL-Kamerlid Lisa Westerveld. Zeker kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben leerachterstanden opgelopen en veel jongeren kregen mentale problemen. Een deel van de jongeren kampt daar nog steeds mee.

Effect

Zorgminister Ernst Kuipers gaat de onderzoeksopdracht aan ZonMw en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitbreiden, zo zegde Kuipers toe. Beide hebben al de opdracht van het ministerie om de effecten van alle coronamaatregelen tezamen te onderzoeken. Ze moeten nu ook, zo veel als mogelijk, het effect van elke individuele maatregel in kaart brengen, waaronder de avondklok.