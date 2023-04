Zwarte zwaan in Badhoevedorp vermoord door ’dronken jongemannen’

Het zou vrijdagavond laat of zaterdagmorgen vroeg zijn gebeurd bij het Anemoonpad. „Hij was tam en gemakkelijk te benaderen en te voeren. Zo triest, zo naar. Veel mensen zullen hem missen. Rust zacht lieverd”, schreef een bewoner van de Anemoonflat op Facebook. De politie heeft de zaak in onderzoek.